Flertall for reform i Oslo – åpner for bydelssammenslåing

– Jeg er veldig glad for at bystyret har gitt sin tilslutning til at vi kan gå videre med dette arbeidet. Det er helt nødvendig i en tid hvor vi har økende behov og forventninger fra innbyggerne, samtidig som kommunen er i en krevende økonomisk situasjon, sier byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) i en pressemelding.

Flere alternativer skal nå utredes for en ny kommuneorganisering. Tre alternativer som skal ses nærmere på, er enten fire–seks bydeler, ni–elleve bydeler eller 15 bydeler, slik det er i dag.

– Hvor mange bydeler vi kommer til å ende opp med, er for tidlig å si, men det er sannsynlig at dagens bydelsgrenser blir endret, sier helsebyråd Thea Kristine Schjerven (H).

Det er nedsatt sju arbeidsgrupper som skal stå for utredningsarbeidet. Målet er at alle eventuelle endringer i kommuneorganisasjonen skal vedtas i løpet av vinteren 2026 og tre i kraft 1. januar 2028.

