EU og Norge vil stramme inn på asylfeltet

– De nye reglene vil gjøre EUs asyl- og migrasjonssystem mer effektivt og styrke kontrollen med yttergrensene. Dette er Norge tjent med, sier statssekretær Even Eriksen (Ap) i Justis- og beredskapsdepartementet til Nettavisen.

EU-kommisjonen la tidligere denne måneden fram et forslag for et felles europeisk retursystem. Forslaget innebærer blant annet felles prosedyrer for retur, blant annet gjennom en europeisk returordre som skal kunne håndheves av alle medlemslandene i EU, ikke bare landet som utstedte den.

Den nye asyl- og migrasjonspakten skal etter planen tre i kraft i 2026. Pakten består av ti rettsakter, men Norge er bare helt eller delvis bundet av fem av disse gjennom ulike samarbeid, deriblant Schengen.

Også her til lands er det planer om en strengere asyl- og returpolitikk. Regjeringen ønsker blant annet å lage en oversikt over faktiske retur-resultater. En slik oversikt finnes ikke i dag.

– Regjeringen ønsker også å legge bedre til rette for å kunne sammenligne norske returtall med EU. UDI skal derfor i 2025 rapportere på antall returer før og etter utreisefristen, inkludert om de utreisepliktige har forlatt Schengen-området etter returvedtak, sier Eriksen.

