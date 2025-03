Eide og Brenna møtte Ukrainas utenriksminister i Kyiv

– Dagen har vært veldig bra. Svært gode møter både med statsministeren, utenriksministeren, energiministeren, en rekke energiselskaper i dag, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) til TV 2.

Han ankom Ukrainas hovedstad, Kyiv, onsdag morgen med tog sammen med arbeidsminister Tonje Brenna (Ap).

– Det er viktig at vi viser vår støtte til Ukraina ved å reise hit og besøke den ukrainske regjeringen, sivilsamfunn og internasjonale organisasjoner som gjør livsviktig arbeid, sier Eide i en pressemelding.

Ukraina takker Norge

Ukrainas utenriksminister Andrij Sybiha skriver på X at partene snakket om steg for å styrke forsvarssamarbeid, energi, gjenoppbygging og matsikkerhet. Han omtaler også samtalene med Eide og Brenna som en oppfølger til samtalene mellom Støre og Zelenskyj i Oslo forrige uke.

– Jeg er takknemlig til norske myndigheter og alle nordmenn for deres urokkelige støtte til Ukraina i vår kamp for frihet og sikkerhet, skriver Sybiha.

– Med modige ledere som i Norge, kommer vi til å sette en stans for den russiske aggresjonen, legger Sybiha til.

90.000 ukrainere i Norge

Brenna besøker Ukraina for første gang siden krigen startet i februar 2022. Hun har som arbeids- og inkluderingsminister ansvaret for integreringen av ukrainere bosatt i Norge.

Til VG sier hun at hun er i den ukrainske hovedstaden for å bedre kunne legge til rette for en trygg retur for ukrainere i Norge som en dag vil reise hjem igjen.

– For meg handler det om å få en forståelse av behovene. Vi ønsker at de 90.000 ukrainerne som er i Norge, skal forberedes best mulig på å vende tilbake til et land som en dag skal gjenoppbygges, sier Brenna til avisen.

Kort tid etter Zelenskyj-besøk

Mens Brenna er i Kyiv for første gang, har Eide vært der en rekke ganger.

Besøket til de to statsrådene kommer bare en drøy måned etter at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) var i Kyiv i forbindelse med treårsmarkeringen for starten av krigen.

Forrige uke var også Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på besøk i Norge. Da møtte han blant annet Støre, Stortinget og kronprinsparet.

Enighet om Svartehavet-våpenhvile

Representanter fra USA har de siste dagene hatt møter i Riyadh med delegasjoner fra både Ukraina og Russland. Ifølge amerikanske myndigheter ble partene tirsdag enige om å stanse angrep i Svartehavet for å sikre trygg skipsfart.

Eide sa tirsdag til NTB at enigheten i beste fall kan være et lite steg mot en bredere våpenhvile, men at man skal være forsiktig med å overvurdere effekten.

– Jeg noterer meg at det i dag har kommet uttalelser om flere potensielle avtaler mellom USA, Ukraina og Russland. I beste fall kan dette representere et lite skritt videre i forhandlingene fram mot en bredere våpenhvile. Blant annet skal det dreie seg om avgrensede våpenhviler i Svartehavet og mot energimål, sier Eide i en skriftlig kommentar til NTB.

Han viser til at Russland ikke ønsker å iverksette avtalene før de har fått gjennomslag for et gammelt krav om at russiske matvarer og kunstgjødsel må få adgang til verdensmarkedene. Russland krever også at russiske banker igjen skal få ta i bruk det internasjonale betalingssystemet Swift innen disse sektorene.

Les også: Carte Blanche «How Romantic»: En sjelden fysisk kraftanstrengelse (+)

Les også: Hedvig Montgomery: – Det lager problemer når foreldre snoker på barna sine (+)

Les også: William Heimdal på Fineart: Opp som en bjørn (+)