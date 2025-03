Durek Verrett fikk medhold – Se og Hør ble felt i PFU

Utvalget felte Se og Hør på Vær Varsom-plakatens punkt 4.3, som omhandler privatliv. Klagen handlet om en Se og Hør-sak som inneholdt nakenbilder av Verrett, som han mente var tatt i privat sammenheng.

Se og Hør hevder derimot at det nevnte nakenbildet har vært publisert i et magasin tidligere. PFU viser imidlertid til at bladet ikke har kunne dokumentere den påstanden, og lander derfor på at bildet må anses som et privat bilde.

Verrett klaget i tillegg inn en annen Se og Hør-sak som handler om en svensk person som kom med anklager mot Verrett om trakassering. Utvalget har i denne saken konkludert med at Se og Hør brøt god presseskikk på punkt 3.2, som handler om kildegrunnlag.

Utvalget kom under tvil fram til at Se og Hør brøt god presseskikk også på det dette punktet. Flere av medlemmene mente at kildegrunnlaget er for tynt.

Verrett klaget Se og Hør inn for brudd på ni av Vær Varsom-plakatens punkter. Punktene omhandler blant annet privatliv, kildebredde, identifisering og bildebruk. Se og Hør avviste brudd på god presseskikk, og argumenterte med at sakene er av sterk offentlig interesse.

