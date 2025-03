Bortviste videregåendeelever i Oslo har økt med 1000 prosent

Så langt dette skoleåret er det elleve elever ved videregående skoler i Oslo som har blitt bortvist, i følge tall fra utdanningsetaten som VårtOslo har fått innsyn i.

Utdanningsetaten har ikke statistikk fra tidligere år, men oppgir at antallet saker per år har vært på rundt én til tre.

Bortvisning for resten av skoleåret er den strengeste reaksjonen utdanningsetaten kan gi, og det skjer kun unntaksvis, opplyser juridisk direktør Kristian Mørch til avisen.

Årets bortvisninger har blitt begrunnet med at elevene har brukt svært grov vold, trusler mot ansatte eller salg av narkotika på skolen.

– Vi ser nok en større grunn til å reagere og har en større bevissthet rundt bruken av dette virkemiddelet enn tidligere, sier Mørch.

Ombud for barnehager, skoler og lærlinger i Oslo, Jarle Dukic Sandven, er skeptisk til tiltaket. Han påpeker at det er problematisk fordi det bryter med barnekonvensjonen for elever under 18 år.

– Vi er bekymret når vi ser en slik økning i bortvisninger, da det sjeldent er til elevens beste at de blir bortvist, selv om vi ser behovet for å skjerme elever og ansatte som er blitt utsatt for vold og trusler, sier Sandven til VårtOslo.

Kommentar: Norskkurs er en fordel - også for forskere (+)

Les også: Industrien er fortsatt kjønnsdelt: – Mange jenter tør ikke