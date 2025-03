Studenter flytter ikke hjem igjen fra Oslo etter endt utdanning

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

56 prosent av studentene i Oslo bodde fortsatt i byen året etter endt utdanning. Av dem som selv var vokst opp i Oslo, bodde hele 86 prosent fortsatt der. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Dette viser hvordan lærestedene i Oslo kommune rekrutterer bredt, da tre av fem studenter faktisk har vokst opp i andre fylker enn Oslo og Akershus, sier Maj-Lisa Lervåg, en av forfatterne bak rapporten.

SSB skriver at tre av ti studenter i Norge studerer i Oslo. Av Oslo-studentene er kun 17 prosent fra Oslo selv. Den andelen øker til 28 prosent når man inkluderer Akershus. Videre kommer det flest studenter til Oslo fra Buskerud, Østfold, Rogaland og Vestfold.

Året etter fullført utdanning er 93 prosent i arbeid, hvis man ser bort fra dem som fortsetter å studere.

Les også: Prekært behov for fosterhjem til barn under to år (+)