Oslo-byrådet skroter forgjengernes plan – vil ha fergeterminal på østkanten

– Mye av visjonen for Fjordbyen er fullført. Men på Vippetangen, midt i byen, ligger en stor, inngjerdet grå p-plass rett foran Akershus festning. Det ødelegger mye, sier byråd for utvikling til James Stove Lorentzen (H) til Aftenposten.

Avisa Oslo og NRK omtaler også byrådets forslag, som møter kritikk på motsatt side av det politiske landskapet.

– Kongshavn ligger rett ved Gamle Oslo. Det er sentral bydel som er utsatt for støy- og luftforurensning. Store cruiseskip vil forsterke problemene, sier Sofia Rana (R), talsperson for byutvikling i Oslo bystyre, til NRK.

Utenom de politiske uenighetene har det også vært et klart skille mellom fagmyndighetene. Plan- og bygningsetaten og fergerederiene har holdt en knapp på Kongshavn, som ligger sør for Sørenga.

Oslo Havn har på sin side argumentert for at danskebåten bør bli værende på Vippetangen, og at Kiel-ferja også etablerer seg der.

Selv om dagens byråd mener Kongshavn er den beste løsningen er det ikke gitt at det blir resultatet. De er avhengig av støtte fra andre partier. Verken KrF eller Frp har tatt stilling til saken.

Aftenposten skriver at Color Line har avtale på Filipstad fram til 2036, så det er nok av tid til å diskutere.

– Det blir flytting om tidligst ti år, sier Stove Lorentzen.

