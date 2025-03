Norsk nobelprisvinner betenkt før USA-tur etter forskningskritikk av Trump

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Situasjonen med den franske forskeren går inn på ham, vedgår Moser overfor Adresseavisen.

– Jeg leser de samme avisene som dere, men ytringsfriheten er nå viktig, da. Og det er enda verre for dem som bor i USA, sier Moser.

Den 9. mars ble en fransk forsker nektet adgang til USA og senere utvist etter å ha blitt tatt ut i en tilfeldig sjekk. Etter at PC-en og telefonens hans ble gjennomsøkt, ble det funnet meldinger som uttrykte meninger om president Donald Trumps forskningspolitikk.

Moser har også uttrykt bekymring for situasjonen for forskere og vitenskapelige miljøer i USA etter at Trump kom til makten.

Moser skal til Florida i forbindelse med et prosjekt denne uka.

– Jeg snakker med mange amerikanske forskere ofte, senest på et digitalt møte i går. Mange er sjokkerte og redde. Jeg snakket med en på Columbia University tidligere i uken. Han visste ikke om han har finansiering neste uke. Han beholder jobben, men stipendiater risikerer å miste jobben om fundingen stopper, sier han.

Moser ble tildelt nobelprisen i medisin i 2014 sammen med May-Britt Moser og John O'Keefe for oppdagelsen av hjernens gitterceller.

