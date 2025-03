Norgesgruppen ga økt utbytte for å dekke formuesskatt

Både i 2022 og 2023 ble utbyttet per aksje oppjustert med ni kroner av styret etter at årsrapporten ble publisert, skriver Nationen.

I årsrapporten for 2022 ble det oppgitt 19 kroner i utbytte per aksje. I 2023-rapporten ble utbyttet derimot justert opp til 28 kroner per aksje for 2022.

I årsrapporten for 2023 oppga Norgesgruppen 22 kroner i utbytte per aksje. Ser man i rapporten for 2024 var derimot utbyttet 31 kroner.

Begge årene så det dermed ut til at utbyttet gikk ned, mens det i realiteten gikk opp. Utbyttet var årlig 360 millioner kroner høyere enn oppgitt.

– Tilleggsutbytte er utbetalt for å dekke økt formuesskatt til våre 700 norske eiere, sier konserndirektør Stein Rømmerud for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norgesgruppen.

Han oppgir også at utbyttet i Norges største dagligvareselskap er lavt sammenlignet med andre selskaper.

Totalt var utbyttet på 1,12 milliarder i 2022 og 1,24 milliarder i 2023.

Formuesskatten har økt siden 2022 med blant annet høyere skattesatser og redusert verdsettelsesrabatt på aksjer, driftsmidler og eiendom.

