Mann savnet etter mistenkt påsatt boligbrann – person pågrepet

En mann ble pågrepet i nærheten av eneboligen, opplyser politiet i en pressemelding.

Mannen er siktet for mordbrann og skal avhøres i løpet av tirsdag, sier politiet til Stavanger Aftenblad.

– Politiet mistenker at brannen kan være påsatt, opplyser politiadvokat Fredrik Martin Soma.

To personer er tilknyttet adressen. Politiet er i kontakt med en kvinne som er tilknyttet adressen, mens en mann ikke er gjort rede for. De to skal være i et slektsforhold, men ikke gift.

Pårørende er varslet og informert, bekrefter operasjonsleder Roger Litlatun overfor NTB.

– Det var vitneobservasjoner som gjorde at vi fikk noen spor å gå etter, sier Litlatun om pågripelsen.

– Frykter dere at dere finner savnede i brannruinene?

– Politiet frykter det, ja. Vi kan ikke bekrefte det ettersom vi ikke vet ennå, men vi frykter det jo, sier operasjonslederen.

Politiet fikk melding om brannen rett etter klokken 22 mandag kveld. Kort tid senere var de på stedet og ble møtt av en enebolig i full fyr.

Politiets kriminalteknikere skal undersøke stedet når det er blitt kaldt. Bilder fra stedet viser at taket er brent opp, mens ytterveggene har fått store skader.

Politiet etterforsker saken videre tirsdag og skal avhøre vitner og involverte.