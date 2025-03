Mann dømt til 13 års fengsel for machetedrap i Halden i fjor

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Retten beskriver drapet som forsettlig og brutalt og at offeret må ha hatt store smerter før han døde.

Dommen ble avsagt i Søndre Østfold tingrett mandag. Han ble også idømt oppreisning på tilsammen 865.236 kroner til de etterlatte.

Mannen nektet ikke i retten for å ha utført drapet, men sa at han ikke kunne huske at han gjorde det. Han har nektet straffskyld.

Det var 20. april i fjor at politiet rykket ut til en leilighet i Halden etter melding om bråk. Der fant de den 42 år gammel mannen kritisk skadet. Det ble gitt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde.