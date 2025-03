Dødeligheten har sunket tilbake til nivået før pandemien

– Vi ser at etter perioder med høy dødelighet under pandemien, er dødeligheten nå på omtrent samme nivå som før pandemien, sier Ann Kristin Skrindo Knudsen, leder for Senter for sykdomsbyrde ved Folkehelseinstituttet (FHI) i en pressemelding.

Under koronapandemien beregnet FHI en overdødelighet i 2022 på 11,8 prosent, noe som tilsvarte 4827 flere dødsfall. I 2023 var overdødeligheten nede på 5,6 prosent, mens den i 2024 var tilbake innenfor forventet variasjon.

Dødeligheten i Norge har gått jevnt nedover over tid, og forventet levealder har økt. Dette endret seg under koronapandemien, hvor dødeligheten økte, særlig for de eldste aldersgruppene.

Folkehelseinstituttet beregner dødeligheten i befolkningen basert på tall fra Statistisk sentralbyrå. De forklarer at noe av overdødeligheten i 2023 for dem under 40 år var knyttet til et høyt antall ulykker, selvmord og rusdødsfall. Denne overdødeligheten var borte i 2024.

