Vegvesenet advarer mot svindel-sms

Mottakeren av sms-en bes om å fornye førerkortet sitt. Meldingen inneholder en lenke til en falsk påloggingsside for BankID.

– Dette er et svindelforsøk, og du må ikke åpne lenken, sier Gjermund Skotte, analytiker i Krimavdelingen i Statens vegvesen.

Statens vegvesen blir i økende grad brukt som avsender av sms-er og eposter i svindelforsøk, opplyser han.

– Dessverre er det lite Statens vegvesen kan gjøre for å unngå at kriminelle utgir seg for å være oss, men vi jobber daglig med å finne kilden til meldingene og stoppe svindlerne, sier Skotte.