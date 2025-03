Vedum mener EU blir den viktigste saken i valgkampen

Vedum varsler dermed ny kamp om EU etter Høyres landsmøtevedtak i helgen, skriver Klassekampen.

Sp-lederen mener at Høyre-leder Erna Solberg med vilje har vært uklar om partiets EU-standpunkt lenge. Han tror Høyre vil argumentere for å sende en søknad om medlemskap før en folkeavstemning og at partiet vil sette ned en kommisjon for å utrede EU-medlemskap.

– Det er slike grep de vil ta for å gjøre det mindre skummelt. Hvis vi kommer på vippen i Stortinget, vil vi blokkere alt slikt, sier Vedum.

Vedtaket på Høyres landsmøte lørdag ettermiddag gikk mot partiledelsen. Selv om Solberg stemte mot, ville et flertall at Høyre framover skal jobbe aktivt for et norsk medlemskap i EU. Dette er en klart mer offensiv holdning fra Høyre enn tidligere.

Etter vedtaket har Frp gått ut med et klart nei til EU, mens Ap tidligere har signalisert at de ikke vil ha en ny EU-kamp nå.

Les også: Høyre vedtok å jobbe aktivt for et fullverdig medlemskap i EU

Kommentar: Uten slagord – og ganske uten retning