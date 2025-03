To mindreårige mistenkt etter brann i Oslo

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Til Norstrands Blad opplyser politiet at to gutter under den kriminelle lavalderen er mistenkt i saken.

– Mistanken mot disse bygger på de opplysningene politiet har fått gjennom den etterforskningen som er gjennomført så langt, sier politiadvokat Ida Müller Winters.

Bare timer etter brannen opplyste politiet at de hadde dannet seg et bilde av hva som hadde skjedd og at mindreårige kunne være involvert.

– Eventuelt motiv for å påsette brannen er noe politiet vil søke å avdekke gjennom etterforskningen, sier Winters.

Brannen ble meldt like etter klokken 11 torsdag. En barnehage ble evakuert på grunn av røykutviklingen fra brannen. I tillegg måtte brannvesenet rive deler av bygget for å komme bedre til i slukkingsarbeidet. Ingen ble skadet i brannen.