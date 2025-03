KrF snur om bevæpning av politiet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Partileder Dag-Inge Ulstein opplyser til NRK at partiets landsstyre i helgen ble enig om å stemme for generell væpning av politiet.

I Kristelig Folkeparti har det vært motstand mot å utstyre norsk politi med våpen permanent, men nestleder Ida Lindtveit Røse har den siste tiden tatt til orde for en endring av partiets holdning i spørsmålet.

Dag-Inge Ulstein bekrefter til NTB at beslutningen ble tatt under landsstyremøtet i helgen

Nyheten kommer bare tre dager etter at Høyres landsmøte gikk inn for det samme.

– Det er på høy tid at politiet i Norge blir bevæpnet. Det vil gjøre dem i stand til å beskytte både samfunnet og seg selv bedre. Kriminaliteten er blitt grovere, mer alvorlig, og altfor mange bærer våpen. Høyre forventer at Senterpartiet gjør det ansvarlige til helgen, og at vi kan bevæpne politiet så fort som mulig, sier justispolitisk talsperson Peter Frølich i Høyre.

Nylig tok også tidligere justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til orde for det samme. Hun har fått støtte av Senterpartiets sentralstyre, og det er ventet at saken blir en het potet på partiets landsmøte neste helg.

Fremskrittspartiet har lenge ment at politiet må bære våpen.

Skulle både Høyre, Sp, Frp og KrF gå inn for fast bevæpning av politiet, vil det utgjøre 87 representanter på Stortinget dersom alle følger partipisken.

Kommentar: Uten slagord – og ganske uten retning

Les også: Fikk høre at hun så helt normal ut: – Noe av det fineste jeg har hørt

Debatt: Fleksibel arbeidstid er oppskrytt