Mener Høyre-vedtak gjør verden mer ustabil

Tre organisasjoner engasjerer seg mot et vedtak fra Høyres landsmøte. Høyre ønsker å «endre det etiske rammeverket for Statens pensjonsfond utland, slik at selskaper i forsvarsindustrien som er viktige for norsk og alliert sikkerhet ikke ekskluderes».

En rapport fra ICAN viser at Oljefondet har investeringer i sju selskaper som er involvert i atomvåpenproduksjon, til tross for de etiske retningslinjene. Den samlede summen for Oljefondets investeringer i disse selskapene er 43,5 milliarder norske kroner.

Dagens retningslinjer sier at fondet «ikke skal investere i våpen eller sentrale komponenter av våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper».

– De etiske retningslinjene har i 20 år bidratt til å styrke normene mot masseødeleggelsesvåpen. Våpnene som er utelukket fra oljefondets investeringsunivers kan ikke brukes uten å bryte krigens folkerett, som nettopp er der for å gjøre sivile tryggere, sier Maja Fjellvær Thompson, daglig leder i Norske leger mot atomvåpen, til Dagsavisen.

Dreper sivile og barn

Hun mener at Høyres vedtak kan forstås slik at de ønsker å åpne for å investere i våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper.

– Nå er ikke tiden for å bli med og svekke de internasjonale normene, men å bidra til en faktabasert samtale om forsvar som vil gjøre oss tryggere. Vi kan ikke investere i masseødeleggelsesvåpen uten å ta innover oss hva disse våpnene gjør. Atomvåpen kan drepe titusenvis av sivile, på sekunder. Vi må gjøre det vi kan for at disse våpnene ikke brukes, sier Fjellvær Thompson.

Også organisasjonene ICAN Norge (Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen) og Nei til Atomvåpen reagerer på Høyres vedtak, og stiller seg bak Norske leger mot atomvåpen sine utspill.

– Den siste uka har vi sett at Polen og de baltiske statene ytrer ønske om å trekke seg fra landminekonvensjonen, dette til tross for at landminer hovedsakelig dreper sivile og barn og den faktiske militære nytten er lav. Høyre ønsker altså å åpne for å investere i slike våpen. Hvordan gjør det oss tryggere? sier Tuva Widskjold, koordinator for ICAN Norge.

Daniel Gudbrandsen-Farsjø er politisk rådgiver i Nei til Atomvåpen. Han mener det er helt feil at nordmenns ressurser skal brukes på denne måten.

– Vi er helt avhengige av beslutningstakere som tar vår sikkerhet på alvor. Nettopp derfor må vi unngå at våre sparepenger brukes på våpen som bryter med grunnleggende humanitære prinsipper, sier han.

Les også: – Vi har vært fiskere så lenge jeg vet, i alle fall mer enn hundre år (+)

---

Oljefondet

Oljefondet heter formelt Statens pensjonsfond utland (SPU). Oljefondet ble opprettet på 90-tallet for å sikre balanse i norsk økonomi, og for at Norge skulle forvalte inntektene fra norsk olje- og gassvirksomhet på en god måte for dagens og framtidige generasjoner.

Statens pensjonsfond er et norsk statlig investeringsfond. I mai 1996 foretok Finansdepartementet det første innskuddet på kontoen til det som da het Statens petroleumsfond. Fondet skiftet navn til Statens pensjonsfond – Utland ved inngangen til 2006, men den overordnede funksjon og investeringsstrategi er videreført.

Aksjeinvesteringene foretas i henhold til mandat som et indeksnært fond, altså tett opp mot hvordan et indeksfond ville investert.

Kilde: Norges Bank, Wikipedia

---

Tina Bru, Høyre Tina Bru er nestleder i Høyre og mener det er viktig for Norges sikkerhet at Oljefondet kan investere i selskap på lik linje med andre vestlige land. (Hans Kristian Thorbjørnsen)

– For Norges sikkerhet

Nestleder i Høyre, Tina Bru, svarer Dagsavisen i en e-post at det er gode grunner bak vedtaket de gjorde på landsmøtet før helgen.

– Vi står i den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen siden andre verdenskrig, sier hun.

– Vi har stort behov for større investeringer i den vestlige forsvarsindustrien for å kunne forsvare oss selv, og våre allierte. Derfor mener vi det er behov for å endre Oljefondets etiske rammeverk slik at selskaper i forsvarsindustrien som er viktige for Norges sikkerhet, ikke ekskluderes.

Årsaken ligger i den urolige geopolitiske situasjonen verden er inne i nå.

– Putins brutale angrepskrig i Ukraina har vist at produksjonskapasiteten er altfor lav, samtidig som Russland og Kina har rustet opp over lang tid, sier Bru.

– Over hele Vesten kjøpes det nå helt nødvendige våpen fra selskaper Oljefondet er utelukket fra.

Bru mener det stiller Norge i en uheldig situasjon, sammenlignet med andre vestlige land.

– Det er uansvarlig hvis vi ikke gjør det vi kan for at våpenproduksjonen tar seg opp. Vi må i det miste ikke legge hindringer i veien, slik vi gjør nå, mener Bru.

Les også: Det er uakseptabelt å kalle Cecilie Hellestveit en folkemordfornekter (+)

Tuva Widskjold, koordinator for ICAN Norge, Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen. (ICAN Norge)

– Sjokkerende

De tre organisasjonene har gått sammen om en pressemelding om temaet.

– I en urolig verden må vi styrke de etablerte humanitære prinsippene, ikke bidra til å rive dem ned. Masseødeleggelsesvåpen har katastrofale konsekvenser for alle, og Oljefondet må derfor trekke sine investeringer i atomvåpen, sier Daniel Gudbrandsen-Farsjø, politisk rådgiver i Nei til Atomvåpen, i pressemeldingen.

– Enhver åpning til å investere i atomvåpen bidrar til å gjøre verden mer ustabil, og sender et helt feil signal til investorer verden over. Vi trenger mer enn noen gang at normen mot atomvåpen og andre masseødeleggelsesvåpen styrkes, sier han

Maja Fjellvær Thompson mener at utspill om å lempe på kravet om etiske retningslinjer kan bidra til å gjøre verden mer utrygg.

– Disse masseødeleggelsesvåpnene kan ikke brukes uten å bryte med krigens folkerett eller uten enorme sivile lidelser. Gode etiske retningslinjer gjør Norge tryggere, sier hun.

– Det står ingenting i dagens retningslinjer om at vi ikke kan investere i våpen eller forsvarsindustri. Oljefondet står fritt til å investere i selskaper så lenge de ikke bryter med grunnleggende etiske prinsipper. Dette er en måte å holde selskapene ansvarlig på, fortsetter Fjellvær Thompson, mens ICAN Norge påpeker at etiske holdninger ikke kun handler om hvem som er fiender og hvem som er allierte:

– Det er sjokkerende at Høyre vil åpne for å investere i selskaper som bryter med humanitære prinsipper, så lenge vi anser dem som våre allierte. Brudd på humanitære prinsipper blir ikke mer legitime ved at det gjennomføres av våre venner, sier Tuva Widskjold i ICAN Norge.

Les også: Massiv norsk motstand mot Trumps politikk: – Skaper usikkerhet

Les også: – Nå må vi diskutere om vi bør ha norske atomvåpen

Les også: Peggy Hessen Følsvik: – Sykelønna er politikk (+)