Samlet inn over 9 millioner til forskning på barnedemens

Fredag var givergleden så stor at flere opplevde at nettsiden krasjet.

– Spleisen var nede i tre kvarter. Det har vært så stor pågang, sier foreldrene til Syver, Lydia og Øyvind Blindheim, til NRK.

Søndag morgen var det samlet inn nesten 9,3 millioner kroner til formålet.

– Det kommer småbeløp også, og vi er utrolig takknemlige for alt som kommer inn. Det er nydelig, sier Lydia Blindheim.

Syver Blindheim fra Valderøya i Giske kommune var helt frisk de første leveårene. Da han var seks år, begynte synet å svikte, og i andre klasse ble han helt blind. I dag er han 13 år og har diagnosen JNCL – en sjelden og alvorlig sykdom som påvirker nervesystemet. Sykdommen fører etter hvert til både demens og motoriske vansker.

I serien «Team Pølsa» følger vi seks ungdommer i alderen 12 til 15 år som lever med ulike kognitive og fysiske funksjonsnedsettelser. De er satt sammen til et lag hvor ambisjonen er å fullføre et skirenn i verdens tøffeste løype under VM i Trondheim. Målet er at ungdommene skal se forbi egne hindringer og kjenne på mestringsfølelse.

Gjengen trenes av tidligere langrennsløper Øystein «Pølsa» Pettersen.

