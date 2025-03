Høyre vurderer Tiktok-forbud

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nestleder Nicolai Østeby i Unge Høyre gikk på talerstolen under Høyres landsmøte søndag og sa rett ut at Tiktok må få en ikke-kinesisk eier.

Redaksjonskomiteen i moderpartiet gikk derimot inn for en litt mer generell regulering av enkelte utenlandske digitale plattformer.

Forslaget om at Høyre skal jobbe for strengere regulering og eventuelt forbud mot digitale plattformer eid av selskaper med tilknytning til land Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, omfatter nettopp selskaper som Tiktok.

– Legg merke til at det ikke er enkeltselskaper eller plattformer som nevnes i dette forslaget. Det handler om at vi står i en ny sikkerhetspolitisk situasjon. Da må vi ha de verktøy og virkemidler som vi har behov for, hvis situasjonen skulle oppstå, sa redaksjonskomiteens leder Nikolai Astrup til salen.

Det sosiale nettverket Tiktok eies av det kinesiske selskapet Bytedance. Kinesiske selskaper er underlagt et lovverk som kan forplikte dem til å dele brukerdata med myndighetene, og det er denne bekymringen som har utløst forslaget.

Astrup viste til at forslaget er i tråd med EU-forordning for digitale tjenester.

– Der vil man stille tydeligere og strengere krav til blant annet å identifisere risiko og for å forhindre desinformasjon og manipulasjon på store nettplattformer.

