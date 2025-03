Bomben i Elverum: nå skal selve bomben fjernes

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– De 2 brannrørene er nå fjernet fra flybomben. Forsvaret er i gang med å fjerne selve bomben fra leirområdet. Sikkerhetssoner og anbefalinger står seg inntil ny beskjed blir gitt, skriver politiet i en melding på politiloggen klokken 9.25.

Forsvaret startet forberedelsene til arbeidet allerede i går kveld og gjennom natten, da mannskapene rykket inn til området hvor bomben ligger. Bomben ble oppdaget tidligere i uken, og det ble raskt klart at den måtte desarmeres på stedet.

– Følg med

Publikum blir bedt om å følge med på politiloggen og kommunens nettsider.

– Når bomben er destruert og faren er over, vil det bli gitt beskjed, opplyste operasjonsleder Ove Stian Ovrum i går kveld.

Den gamle flybomben med 125 kilo sprengstoff ble funnet under gravearbeider tirsdag 18. mars. Den antas å stamme fra bombingen av Elverum 11. april 1940.

Bistand fra Belgia

Forsvarets bombeeksperter har undersøkt bomben grundig. Det de fant gjorde at de har fått bistand av eksperter fra Belgia, som skal prøve å desarmere bomben uten å sprenge den.

– Lørdag klokken 12 landet det et team med belgiske spesialister på norsk jord. De har med seg en spesialutviklet vannskjærer som etter planen skal brukes til å skjære ut brannrørene i bomben, forklarte kommandersersjant Chris Maukeng til Østlendingen.

Brannrør er enkelt forklart en liten sprengladning som, hvis den går av, fører til at hovedladningen i bomben detonerer. Bomben i Elverum har to brannrør, som altså de belgiske ekspertene skal prøve å fjerne uten at selve bomben går av.

