Mann pågrepet og siktet for tre drapsforsøk i Lørenskog

– Klokken 02.46 pågrep politiet en person som er siktet for drapsforsøk i denne saken. Pågripelsen skjedde på en privatadresse på Romerike. Politiet utelukker ikke videre pågripelser i saken, sier operasjonsleder Andreas Paulsen i Øst politidistrikt.

To av de tre mennene er alvorlig skadet, opplyser politiet til NTB. De tre er voksne menn i alderen 20 til 40 år.

Politiet fikk klokken 22.02 melding fra en bilist på Circle K på Robsrud, som fortalte at han var blitt påkjørt flere ganger av en annen bil inne på bensinstasjonen. Bilisten mente påkjørselen skjedde med vilje.

– Vi nøster fortsatt i saken og forsøker å finne ut påkjørselen har noe med saken å gjøre, men vi behandler det foreløpig som en separat hendelse, sier politiadvokat Alf Minothi i Øst politidistrikt til NTB lørdag morgen.

Blodige

Politiet rykket ut til det de trodde var en trafikkrelatert hendelse, men det viste seg å være noe mer alvorlig.

– Mens vi er på vei dit får vi melding om at noen blodige personer løper fra en bil, en av dem skal ha hatt en kniv, forteller operasjonsleder Paulsen til NTB rett etter midnatt natt til lørdag.

Da politiet kom fram, hadde alle de involverte dratt fra stedet, men politiet fant en kniv. Etter hvert kom de i kontakt med tre fornærmede på en annen adresse. De hadde skader forenlige med knivstikk.

Oppgjør

Politiadvokat Minothi understreker at alle de involverte i saken så langt kjenner hverandre. Han sier også at de vil undersøke om bilbrannen på Ammerud natt til lørdag har noe med denne saken å gjøre.

– Men vi har ingen holdepunkter for å tro det nå.

Innsatsleder Roger Pettersen i Øst politidistrikt, som var på stedet natt til lørdag bekrefter overfor Romerikes Blad, som omtalte saken først, at det trolig dreier seg om et internt oppgjør av et eller annet slag.

– Det har vært et oppgjør mellom kriminelle nettverk, sa han.

