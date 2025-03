Leteaksjon etter fem år gammel jente i Lindesnes

Det var like før klokken 18 at politiet fikk melding om at den fem år gamle jenta var savnet. Hun hadde da vært borte i litt over en time.

Politiet satte straks i gang en større leteaksjon og redningshelikopteret fra Sola ble tilkalt.

– Vi har sendt mange ressurser fra nødetatene til stedet, i tillegg vil det bli drone og helikopter i området, skrev politiets operasjonsleder, Arve Johan Myklebust, i politiloggen klokken 17.56.

Det var forholdene på stedet som gjorde at politiet satte i gang aksjonen.

– Det er kaldt og dette er et område med ulikt terreng og nærhet til skog og vann. Det er derfor vi har sendt ut alt det vi kan av mannskap, helikopter og frivillige, sa Myklebust til Lindesnes avis.

Etter drøyt en halvtime kom så meldingen om at jenta var funnet i god behold.

