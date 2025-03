Høyre vil styrke grensekontrollen mot Russland

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi må prioritere vår sikkerhet. Det er ikke bare en lokal, men nasjonal oppgave, sa Hege Christin Bjørkmann da hun ba Høyres landsmøte stemme for å styrke grensekontrollen mot Russland lørdag morgen.

Forslaget om å styrke Norges 192 kilometer lange grense mot Russland ble lansert av Finnmark Høyre under årsmøtet tidligere i år. Høyres gruppeleder i Finnmark, Raymond Robertsen, sa da til VG at det rett nok er gjerde noe steder, men at tilstanden er dårlig.

Det konkrete forslaget om grensegjerde fikk støtte fra Landsmøtets redaksjonskomité, men med endringen om at hele grensekontrollen mot Russland bør styrkes, ikke bare gjerdene.

