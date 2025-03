Høyre vedtok å jobbe aktivt for et fullverdig medlemskap i EU

– Vi vil raskt styrke Norges forsvarsevne, jobbe aktivt for et fullverdig medlemskap i EU og intensivere samarbeidet med europeiske land og støtte Ukraina på slagmarken og ved forhandlingsbordet, lød endringsforslaget fra Oslo Høyre da resolusjonene skulle vedtas lørdag.

Det fikk de også resten av partiet med på.

Norges forhold til EU har vært et gjennomgangstema under hele landsmøtet og var også helt sentralt i Erna Solbergs åpningstale torsdag.

Også da temaet om forsvar og sikkerhetspolitikk ble behandlet lørdag morgen, kom spørsmålet om EU opp gjentatte ganger.

Partiledelsen har likevel signalisert klart at den ikke vil gå i front for en ny folkeavstemning for norsk medlemskap før det foreligger et klart flertall i befolkningen.

– En ny EU-debatt som leder til et nytt nei, vil ha null verdi, sa Høyre-leder Erna Solberg i talen torsdag.

Oslo Høyre fikk også inn en formulering som plasserer Norge som eneste Nato-land med grense mot Russland som ikke er medlem av EU, og at det derfor er viktig å skalere opp muligheten for en EU-søknad.

– I en så urolig og ustabil verden som nå, der grunnleggende politiske omveltninger skjer i løpet av uker ikke år, så er det viktig å styrke Norges handlingsrom og sikkerhet gjennom å holde døren åpen for å raskt kunne gå i gang med forhandlinger dersom situasjonen skulle tilsi det, heter det.

