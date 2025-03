Frp sier klart nei til EU – reagerer på Høyre-vedtak

Vedtaket på Høyres landsmøte lørdag ettermiddag gikk mot partiledelsen. Selv om Erna Solberg stemte mot, ville et flertall at Høyre framover skal jobbe aktivt for et norsk medlemskap i EU. Dette er en klart mer offensiv holdning fra Høyre enn tidligere.

I Fremskrittspartiet, som senest torsdag sa til NTB at de vil gå til valg i september med et mål om en regjeringssamarbeid med Høyre, blir ikke vedtaket tatt imot med entusiasme.

– Frp sier klart nei til et norsk EU-medlemskap, sier Sylvi Listhaug til NTB lørdag kveld.

– I en urolig og anspent tid trenger Norge samling og gjennomføringskraft, ikke en opprivende og polariserende EU-debatt som splitter befolkningen, sier Frp-lederen.

Les også: Stoltenberg advarer: – Fare for handelskrig

Les også: Moren drept av far: – Vi må ta oppgjør med skammen

Les også: «The Brutalist» En av årets aller beste filmopplevelser (+)