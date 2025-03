Victoria terrasse fredes av Riksantikvaren

Av Fredrik Moen Gabrielsen/NTB

– Det er svært gledelig at denne eiendommen nå formelt får statusen av nasjonal verdi. Dette er et viktig kulturminne for folk i Oslo, men det har også høy kulturhistorisk verdi for hele Norge, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Fredag blir praktbygget formelt fredet av Riksantikaren. Det ble i sin tid bygget på 1880-tallet for å være landets fineste leiegårdskompleks. Under krigen holdt nazistene sitt hovedkvarter her, mens Utenriksdepartementet har hatt kontorer i Victoria terrasse siden Norge ble et selvstendig land i 1905.

Nå bygges et nytt regjeringskvartal en drøyt kilometer unna, og UD skal etter planen flytte ut fra Victoria terrasse i løpet av neste år – over 120 år etter at de flyttet inn i praktbygget.

– Victoria terrasse har vært et godt hjem for Utenriksdepartementet, og vi er stolte over at dette ærverdige bygningskomplekset nå er fredet. Vi ser fram til å følge med på hva bygningene vil huse når departementet neste år flytter til nye lokaler i Regjeringskvartalet, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap).

Skal selges

Fredningen har ligget i kortene i mange år, men ble aktualisert ved planer om salg av eiendommen. Staten eier bygget, og i 2023 fikk Statsbygg i oppdrag å planlegge for salg av eiendommen.

– Med dette vedtaket blir det enklere for en framtidig kjøper å vite hva fredningen innebærer av muligheter for utvikling og bruk av eiendommen, sier Statsbygg-sjef Harald Vaagaasar Nikolaisen.

Fredningen gjelder for byggets ærverdige fasade, samt tilbygget fra 1963 mot Drammensveien, hvor hovedinngangen til UD ligger i dag. I tillegg blir deler av interiøret, inkludert tre trapper fredet.

Bygget skal etter planen legges ut for salg i løpet av året eller neste år.

Slumområde, Ibsen og nazister

Før bygget ble reist i 1890, var dette området i Oslo tettbebygd med mange små tre- og murhus. Ruseløkkbakken ble på folkemunne kalt Røverstatene, Algier, Tunis og Tripolis. Det som flere omtalte som et slumområde, ble revet da tomten ble kjøpt opp i 1874. Det nye praktbygget ble oppkalt etter daværende kronprinsesse Victoria av Sverige og Norge.

Forfatteren Henrik Ibsen bodde noen år i bygget på sine eldre dager, og leiligheten hans er blant delene av interiøret som nå fredes. I 1905 ble bygget overtatt av staten, og UD flyttet inn.

Under andre verdenskrig ble komplekset gjort til hovedkvarteret for Gestapo og det norske nazifiserte Statspolitiet. I kjelleren hadde nazistene avhørsrom. For mange nordmenn på denne tiden ble navnet «Victoria terrasse» synonymt med tortur og overgrep. To av fengselscellene blir nå fredet.

Victoria terrasse var mål for bombing fra de allierte under krigen ved to anledninger – i 1942 og 1944. Over 100 nordmenn og tyskere ble drept i angrepene, mens selve hovedbygget i stor grad forble uskadet.

Les Byhistorie: Blodig nyttårsaften 1944 - men de bommet på Victoria terrasse