Undersøkelse: 13 prosent vil kutte i Norges bistand

Undersøkelsen er gjort av Respons Analyse for Kirkens Nødhjelp og viser at to av tre norske velgere mener at Norge ikke bør kutte bistand etter USAs bistandskutt, skriver Panorama Nyheter.

Tallene viser at 85 prosent av velgere på rødgrønn side vil opprettholde dagens bistand, mens 51 prosent av velgere på borgerlig side mener det samme.

– De som har svart, mener dette ikke er tiden for å kutte i norsk bistand. Dette er spesielt viktig nå som vi ser at hele det humanitære systemet står i fare for å kollapse som følge av amerikanske bistandskutt, sier Arne Næss-Holm i Kirkens Nødhjelp.

Næss-Holm er konstituert generalsekretær i organisasjonen etter at Dagfinn Høybråten gikk av i februar.

