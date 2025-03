Skoghøy-saken anket til Høyesterett

Borgarting lagmannsrett konkluderte i januar med at anken med klar sannsynlighetsovervekt ikke vil føre fram, og nektet å behandle anken.

I fjor høst tapte Nataliia Skoghøy sitt søksmål om ærekrenkelser mot sin eksmann, tidligere høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy, i Oslo tingrett. Bakgrunnen for søksmålet var at Jens Edvin Skoghøy i desember 2022 anklaget henne i flere aviser for å ha forsøkt å drepe ham med gift.

Nå opplyser Borgarting til Advokatbladet at beslutningen ble anket på fristens siste dag av Nataliia Skoghøys advokat, Linnéa Tereza Karlberg. Det betyr at Høyesteretts ankeutvalg skal se på saken.

Det er kun feil ved saksbehandlingen som kan vurderes, ikke bevis eller rettsanvendelse.

Saken kan også reise spørsmål om habilitet. 17 av de 21 dommerne i Høyesterett har vært kolleger av Skoghøy.

Professor Ørnulf Øyen ved Universitetet i Bergen vil ikke kommentere denne konkrete saken, men understreker generelt:

– Det skal mye til for at et nåværende, tidligere eller fremtidig kollegialt forhold mellom dommere leder til inhabilitet hos en dommer. Det klare utgangspunktet er at kollegiale forhold mellom dommere ikke i seg selv leder til inhabilitet.