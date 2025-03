Regjeringen vil gi inntekt til unge som prøver å komme seg i arbeid

Forslaget ble sendt på høring fredag.

– Over 100.000 unge står i dag utenfor arbeid og utdanning. Det er et tap både for den enkelte og for samfunnet. Disse unge menneskene trenger å bruke evnene og kreftene sine i fellesskap med andre, og vi trenger dem i arbeidslivet, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

Målet er å nå en gruppe unge som står utenfor arbeidslivet og som faller mellom flere stoler. De har aldri vært i jobb og har ikke rett på dagpenger, og er avhengig av sosialhjelp, med mindre de har en diagnose som har endt med at de får ytelser som arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd.

– De unge som er aktuelle for det nye programmet, vil få inntekt fra Nav som ikke er knyttet til at de har en diagnose, men at de er i aktivitet. Inntektssikringen vil være på samme nivå som minstesatsen for arbeidsavklaringspenger (AAP). De som har barn, vil få et tillegg, skriver departementet i en pressemelding.

Programmet, som blir satt i gang som forsøk fra høsten, skal ha strenge aktivitetskrav og inneholde arbeidsmarkedstiltak.

