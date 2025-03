Oslo Børs avsluttet uken i rødt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av de fem mest omsatte selskapene var det kun Equinor (+1,03) og Orkla (+1,46) som steg i verdi fredag.

De øvrige tre på listen – DNB Bank (-0,77), Aker BP (-0,57) og Kongsberg Gruppen (-1,32) – fikk røde tall.

En av dagens vinnere er Norse Atlantic som fredag meldte at de har kansellert en reparasjonsemisjon. Aksjen steg 18,7 prosent, skriver Finansavisen.

Euroen handles for 11,4 kroner og dollaren for 10,5. Kronen styrker seg med andre ord mot begge valutaene, skriver Dagens Næringsliv.

Like etter klokken 17 ble et fat nordsjøolje omsatt for 71,98 dollar – ned 0,36 prosent.

Det var også røde tall ved de toneangivende europeiske børsene. Den franske CAC 40-indeksen lå ned 0,75 prosent, mens den tyske DAX-indeksen og britiske FTSE 100-indeksen sank henholdsvis 0,77 og 0,63 prosent.

