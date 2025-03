Norsk Tipping får kjempebot

I fire måneder i fjor førte en feil til at spillere ikke fikk utestengt seg selv fra Norsk Tippings pengespill i appen på Iphone eller Ipad. Selskapet ble til slutt kontaktet av en kunde som ikke hadde fått stenge seg selv ute fra spill i appen. Feilen ble sporet tilbake til en programvareoppdatering hos Apple.

– Dette er en alvorlig feil, og den varte lenge. Norsk Tipping skal beskytte sårbare spillere, det er den viktigste jobben deres, sier avdelingsdirektør Tore Bell i Lotteritilsynet i en pressemelding.

Færre utestengte seg selv

Norsk Tipping rapporterte selv avviket til Lotteritilsynet i juni 2024, og orienterte samtidig om at feilen var rettet.

Lotteritilsynet peker også på at det ikke var Norsk Tipping som oppdaget feilen selv.

Spillere hos Norsk Tipping skal enkelt kunne ilegge seg selv en utestengelse. Denne muligheten er lagt inn for at tapene ikke skal bli for store. I den aktuelle perioden der det ikke var mulig for Apple-brukere å utestenge seg selv, var det et markant fall i antallet som gjorde det.

Mente boten var for stor

Gebyret tilsvarer 0,35 prosent av nettoomsetningen til Norsk Tipping i fjor. Selskapet erkjenner at feilen er alvorlig, og aksepterer at de skal få bot, men har uttalt at de er uenige i størrelsen.

– Vi har vurdert svaret deres, og de har ikke sendt opplysninger som endrer vårt syn. Dette er et klart brudd på loven og en alvorlig feil. Men vi har også tatt med i vurderingen at feilen ble rettet raskt da den ble oppdaget, og at vi ikke kjenner til lignende feil tidligere, sier Bell.

Norsk Tipping fikk varsel om gebyr i februar, og fikk da tre uker til å uttale seg før endelig vedtak nå ble fattet.