Nordmenn vil heller ha sterkere forsvar enn skattelette

– Jeg er ikke det minste overrasket, sier Palle Ydstebø, oberstløytnant og hovedlærer ved Krigsskolen.

– Mitt inntrykk er at folk forstår alvoret i tiden vi lever i. Jeg har holdt foredrag om krigen i Ukraina og møtt uvanlig mange ulike folk fra ulike miljøer over hele landet, og inntrykket er at folk forstår alvoret i situasjonen veldig godt og forventer rask og kraftfull politisk handling.

Opinion har på vegne av Dagsavisen og FriFagbevegelse spurt nordmenn hvor enige eller uenige de er i at Norge de kommende årene må prioritere økte bevilgninger til Forsvaret foran skattelettelser.

72 prosent, eller 7 av 10, svarte at de er helt eller ganske enig.

Høyrevelgere prioriterer forsvar

Deltakerne i undersøkelsen ble også spurt om hvilket parti de ville stemt på, dersom det var Stortingsvalg i morgen. På den måten kan man se hva partienes velgere mener bør prioriteres de kommende årene.

Blant Aps velgere er hele 84 prosent helt eller ganske enig i at Forsvaret må prioriteres foran skattelettelser. Blant Rødt-velgerne svarer 60 prosent at de er helt eller ganske enig. Og, av de som kunne tenkt seg å stemme Høyre i morgen, svarer 74 prosent at Forsvaret bør ha forrang.

Så helt eller ganske enig er velgerne

Sp: 88 prosent

Venstre: 88 prosent

Ap: 84 prosent

MDG: 84 prosent

KrF: 82 prosent

Høyre: 74 prosent

Frp: 68 prosent

SV: 64 prosent

Rødt: 60 prosent

– Gjennomskuer Høyre

Rødts utenrikspolitiske talsperson Bjørnar Moxnes sier at de i mange år har ønsket å styrke Norges nasjonale forsvarsevne, for å sikre Norges suverenitet, og skape større avstand til USA.

– Målingen viser at vi er på linje med velgerne våre. Om vi i stedet skulle gått inn for å svekke forsvaret, ville i stedet stormaktene fylt det tomrommet vi etterlater oss, ikke minst i de enorme havområdene våre i nord. Det minsker faren for stormaktsrivalisering, konflikt og krig at det er norske fartøy under norsk kommando i våre havområder, derfor er det viktig for et parti som Rødt å styrke det nasjonale forsvaret, sier Moxnes til Dagsavisen.

Han mener tallene viser at partiene som nå kjører skattekutt som valgstrategi, går på akkord med velgerne sine.

– Tallene viser at et solid flertall gjennomskuer Høyre, Frp og Venstre. Disse partiene synes det er viktigere å gi skattekutt til de aller rikeste enn å styrke Norges nasjonale forsvarsevne. Da er det heller ingen grunn til å lytte til disse partiene når de bruker «forsvar» som brekkstang for de samme, gamle kjepphestene om å kutte i vanlige folks velferd, som de alltid har ivret for, sier Moxnes.

– Skal vi få et mer motstandsdyktig samfunn må vi få ned klasseskillene og tette hullene i vår felles velferd, for mer rettferdighet gir økt forsvarsvilje og en sterkere velferdsstat gir økt robusthet. Dette siver overhodet ikke inn hos de borgerlige partiene, sier Moxnes.

Ap: Ikke overrasket

Aps parlamentariske leder Bjørnar Skjæran er ikke overrasket over at hele 84 prosent av Ap-velgerne er helt eller ganske enig i at forsvarsbevilgninger går foran skattelettelser.

– Jeg tenker dette er et uttrykk for at folk forstår alvoret i tida vi nå lever i. Det viser samtidig at partiene på høyresida er totalt i utakt med folk når de prøver å framstille skattekutt som forsvarspolitikk, skriver Skjæran i en e-post til Dagsavisen.

– Det er jo nærmest absurd å mene at store skattekutt for noen av landets rikeste skal styrke forsvaret og gjøre Norge tryggere, og det tror jeg er åpenbart for de fleste. Når selv næringslivsavisa DN omtaler dette som «Noe surr som høres ut som det kommer fra et Unge Høyre-nachspiel på Bygdøy», tenker jeg det er en grei beskjed om at denne ideen bør skrinlegges snarest mulig, mener han.

Vil ha opprusting

I sin tale til Høyres landsmøte torsdag var Høyre-leder Erna Solberg veldig klar på at Norge og Europa må ta mye større ansvar for egen sikkerhet, at Norge må ruste opp og at Høyre går til valg på et sterkere forsvar. Men samtidig erklærte hun at Høyre også går til valg på skattelettelser. Når hun får vite at hele 72 prosent av Høyres egne velgere vil prioritere forsvar foran skattelettelser, svarer hun:

– Det er ingen tvil om at veldig mange Høyre-velgere, og veldig mange velgere generelt, opplever dagens situasjon på forsvar som så viktig at det går foran alt. Men for oss er det også viktig å si at over tid, så klarer du ikke å opprettholde en god forsvarsevne hvis du ikke har en god økonomi samtidig, sier Solberg til Dagsavisen.

– Skattelettelser er viktig

Høyrelederen mener at en svekket økonomi er en oppskrift på et svekket forsvar over tid.

– Derfor er vi opptatt av at skattelettelser er en viktig del av det. Men situasjonen er ikke som for ett år siden, der veldig mange ville sagt «mest mulig skattelettelse». Nå er det andre prioriteringer som er viktige, men det betyr ikke at Høyre-velgerne ikke vil ha skattelettelser, sier hun, og legger til:

– Særlig tror jeg de er opptatt av skattelettelser for næringslivet, fordi de ser at regjeringens skatteøkninger svekker Norge.

På spørsmål om hvordan man skal finansiere et sterkere forsvar med mindre skatteinntekter, svarer Høyres leder at større verdiskaping gir bedre grunnlag for skatteintekter «over tid».

– Det er det som bidrar til mer skatteinntekter over tid. Når vi tar ned skattene, mener jo vi at det bidrar til at bedriftene får det bedre. De får mer avkastning, som igjen gir oss større skatteinntekter.

