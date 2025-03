Medietilsynet vil ha tiltak mot produktplassering på skjerm

Ifølge en undersøkelse som Kantar har gjort på oppdrag fra Medietilsynet, vet ikke fire av ti hva det betyr når programmer er merket med produktplassering, og like få biter seg merke i det. Blant dem som får med seg merkingen, er det bare 16 prosent som sier det har endret holdningen deres til innholdet i programmet.

– Det er bekymringsfullt når mange ikke er klar over at de blir eksponert for reklame. Vi mener dette krever tiltak og vil nå gå i dialog med bransjen for å se på hvordan retningslinjene for merking av program med produktplassering kan gjøres tydeligere, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i en pressemelding.

Selv om produktplassering i utgangspunktet er forbudt, tillates det i lette underholdningsprogram, sportsprogram, fiksjonsbaserte serier og filmer. Stortinget har nylig vedtatt lovendringer slik at produktplassering som hovedregel blir tillatt.

Kringkastingsloven stiller krav om at disse programmene merkes tydelig og nøytralt, både ved begynnelsen og slutten av programmet, og ved reklameavbrudd.

– Merkingen har liten verdi dersom seerne ikke har et bevisst forhold til hva den innebærer, sier Velsand.

I nyhets- og aktualitetsprogram, barneprogram, forbrukerprogram og religiøse program blir det fortsatt ikke lov.