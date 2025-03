Vinmaraton-episode i «Helt ramme sporter» fikk ros i Kringkastingsrådet

Kort tid etter at episoden av «Helt ramme sporter» ble sendt 11. januar, begynte seere å reagere. NRK opplyser til Kampanje at Kringkastingsrådet i januar mottok 134 henvendelser om akkurat denne lørdagsunderholdningen.

Da nestleder Vilde Schanke Sundet i Kringkastingsrådet åpnet møtet torsdag, sa hun at de fleste klagene handler om alkoholbruken i programmet. Hun leste opp et eksempel:

«At NRK lager et program hvor man konkurrerer om hvem som tåler alkohol, mens man løper maraton, er helt uforståelig. I programmet blir deltakerne som skader seg med permanente skader, premiert og sett på som tøffe. I vår kultur har vi et usunt forhold til alkohol og den som drikker mest, blir premiert»

Sundet sier at de også har fått mange henvendelser som tar programmet i forsvar. Noen skriver at det er det morsomste de har sett på TV på lang tid.

Folk har ulik humor

Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt og redaksjonssjef Anders Rove Berntsen i NRK viste et klipp fra episoden før de la fram sitt syn på saken. De sa også at episoden var sett av over 1,4 millioner seere.

– Med det er den en av de største publikumssuksessene i NRKs nyere tid, sa Berntsen.

– Dette er først og fremst humor. Folk har veldig ulik sans for humor, slo Langfeldt fast. Han sa at det lå en grundig vurdering bak at de tok inn vinmaratonen som sport i sesongen.

– Vi hadde en ambisjon om å treffe et yngre publikum enn dem som tradisjonelt ser sport på TV, og det har vi gjort, sa Berntsen.

15 prosent av seerne var i aldersgruppen 12–18 år, som er betraktelig høyere andel enn de får ellers på sport. Han sa at gjennomgangstonen i tilbakemeldingene deltakerne har fått i sosiale medier, er «dette var moro, men jeg ville aldri gjort det selv».

Ros fra avholdsbevegelsen

Kjernen i konseptet «Helt ramme sporter» er å oppsøke sprø konkurranser ute i verden og gjennomføre dem på linje med deltakerne og konkurrere mot hverandre. Berntsen minner om at det ble plassert en varselsplakat i begynnelsen av episoden om man ikke skulle teste dette hjemme. Episoden ble dessuten sendt sent på lineær TV.

– Selv i avholdsbevegelsen ble vi rost for at vi definitivt har vist alkoholens skadevirkninger, sier Berntsen.

Han mener det viktigste er at det er «atskillige doser girl power» i episoden, der Nicolay Ramm og Emilie Nereng deltok på vinmaraton i Frankrike. Der løp de 42 kilometer og drakk over 20 glass med vin. Nereng falt og knakk to tenner, men fullførte likevel for rullende kamera.

– Emilie Nereng våger å vise at såkalt flinke jenter tør å gå på snørra, til og med i beste sendetid, sier han.

Les også: «The Brutalist» En av årets aller beste filmopplevelser (+)

Fortsett med det

Advokat og rådsmedlem Gunn Cecilie Ringdal sa seg enig i at episoden er noe av det morsomste hun har sett på TV og et bra familieprogram.

– Jeg tenker: fortsett med det, fortsett å produser bra humor som i tillegg treffer så mange seere og nordmenn flest, sa hun.

Hun er absolutt ikke redd for noen smitteeffekt.

– Jeg tror ikke vi får en bølge av mennesker som klarer å gjøre akkurat det samme. Da er påvirkningskraften til dette programmet også helt minimal og etter min oppfatning kun god humor.

De to andre rådsmedlemmene som uttalte seg, var også begeistret for programmet, og roste NRK.

Episoden er første punkt på torsdagens møteplan. Kringkastingsrådet har totalt fått 1335 henvendelser siden forrige møte. Dagens hovedtemaer er NRKs humorsatsing og en orientering om tematiske og geografiske blindsoner. Opptak av alle møter legges i TV-spilleren i ettertid, som regel samme kveld etter møtet.

Debatt: Vi morer oss til døde

Debatt: Rølp er ikke kvinnefrigjøring