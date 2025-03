Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på besøk i Norge

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Zelenskyj er i Norge dagen etter at han var i Finlands hovedstad Helsingfors og møtte landets president, Alexander Stubb. Hovedflyplassen ønsket ham velkommen med solskinn og vårvær.

Sist Ukrainas president var i Norge var under et nordisk toppmøte i desember 2023.

Situasjonen har forandret seg mye siden den gang, og møtet kommer nå i kjølvannet av tirsdagens telefonsamtale mellom USAs nye president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin, og onsdagens samtale mellom Trump og Zelenskyj.

Trump forsøker svært aktivt å få på plass en våpenhvile mellom Russland og Ukraina, men Ukraina og resten av Europa frykter at han og Putin ønsker å ekskludere dem fra samtalene.

Kona er ikke med

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har vært i Ukraina ved flere anledninger, senest i anledning treårsdagen for den russiske fullskalainvasjonen 24. februar.

– Jeg ønsker Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj varmt velkommen. Norge står sammen med Ukraina. Et samlet storting har nylig økt støtten til Ukraina. Norge bidrar til landets forsvarskamp, og vi støtter arbeidet med å få en varig og rettferdig fred i Ukraina, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en pressemelding.

Han legger til:

– Jeg ser fram til gode samtaler om hvordan Norge best kan bistå Ukraina, både på kort og lang sikt.

Zelenskyjs fly mellomlandet i Mariehamn på den selvstyrende øygruppa Åland, og der skriver den finske kringkasteren YLE at hans kone Olena Zelenska ble værende. Zelenska skal etter planen donere bøker til Åland, som i fjor besluttet å donere tre millioner euro til hennes stiftelse.

Møter andre statsråder

Detaljene rundt Zelenskyjs program i Norge er ikke offentlig kjent, men i pressemeldingen opplyser Statsministerens kontor at også finansminister Jens Stoltenberg (Ap), utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) og forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap) skal delta på et arbeidsmøte med den ukrainske presidentens delegasjon.

Det er også kjent at Zelenskyj skal delta på EU-toppmøtet torsdag på videolink, noe som ifølge bakgrunnsbriefen startet rundt klokka 11.30.

Politiet i Oslo opplyser at det blir noen perioder med sperringer og stengte veistrekninger i byen i løpet av dagen i forbindelse med besøket. I tillegg kommer det til å være synlig og bevæpnet politi i sentrum.

Politiet: Redusert fremkommelighet

Besøket fra den ukrainske presidenten fører til redusert fremkommelighet for hovedstadens innbyggere. Det er også droneforbud.

– Det kommer til å bli perioder med sperringer og stengte strekninger i Oslo i løpet av dagen, sier operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter i Oslo politidistrikt til NTB.

De stengte veiene gjelder hovedsakelig i Oslo sentrum. Ifølge operasjonslederen holdes E6 åpen.

Nysæter sier det vil være en del synlig politi til stede i sentrum.

– De som ser politiet i sentrum, vil fort se at de er bevæpnet, sier han.

Nysæter opplyser også på politiloggen at det i forbindelse med besøket er innført midlertidige restriksjoner for flytrafikk og droner.

– For flygning med drone er det innført restriksjoner i området Oslo 2, Romerike 1 og Romerike 2, skriver han.

– For flytrafikk er alle forhåndsdefinerte restriksjonsområder aktivert. Det er forbudt å fly i disse områdene uten særskilt tillatelse. Restriksjonene gjelder fram til klokken 20 i kveld. Disse restriksjonene kommer i tillegg til det permanente restriksjonsområdet over Oslo by, skriver Nysæter videre.

Ifølge Dronemagasinet er det dermed droneforbud fra Sandvika i sørvest til Gardermoen i nord.

