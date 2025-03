To pågrepet etter omfattende hærverk på Skøyen stasjon

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Politiet ble varslet om ødeleggelsene rundt klokken 2. Automater, skjermer, reklameskjermer og glassvinduer var knust. Ifølge politiet dreier det seg om skader for flere hundre tusen kroner.

– De to mistenkte tok et tog til Drammen, og da de kom dit, hadde ikke politiet kommet fram. De to fortsatte skadeverket også der, forteller operasjonsleder Gabriel Langfeldt i Oslo politidistrikt til NTB.

Da politiet ankom Drammen stasjon rundt klokken 2.30, ble begge pågrepet og kjørt til arresten i Oslo. Ifølge Langfeldt er den ene av de to pågrepne godt kjent for politiet fra før.

Operasjonsleder Inge Omli Landsrød i Sørøst politidistrikt forteller at rundt 10 vinduer i Schultz gate i Drammen, i nærheten av stasjonen, er knust.

Pressekontakt Anna Langhammer i Bane Nor skriver i en epost til NTB at hærverket på Skøyen ikke får noen konsekvenser for trafikkavviklingen.

– Togene vil gå som planlagt. Men fordi blant annet informasjonsskjermene våre er blitt ødelagt på stasjonen, vil de ikke vise reiseinformasjon. De som reiser her i dag bør derfor følge med på informasjonen fra togselskapet sitt, og kan gjerne bruke NÅ-appen vår – den gir samme informasjon som på skjermene, men rett på mobilen din, skriver Langhammer.