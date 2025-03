Solberg med klar tale: Norge må takke ja til plassen ved EUs bord

– Det er plass til Norge rundt EUs bord, og vi bør takke ja til den plassen, sa partilederen da hun åpnet Høyres landsmøte på Gardermoen torsdag ettermiddag.

Svært mye av talen kretset rundt Norges plass i Europa, samarbeid med EU og hva Norge, sammen med Europa, må gjøre for å hjelpe Ukraina i krigen mot Russland.

Partilederen, som gjentatte ganger har avvist forslaget om en ny folkeavstemning om norsk EU-medlemskap, omtalte den norske EU-debatten som en farse.

– Norge mangler ikke en folkeavstemning

– En folkestemming er ikke et mål i seg selv. En folkeavstemning bør komme når det klart at den vil lede til et ja, sa Solberg.

Det kom som svar på hvorfor hun mener Høyre ikke bør gå inn for en folkeavstemning.

Hun frykter et nytt «nei» vil legge hele EU-debatten død i flere tiår framover.

– Det Norge mangler, er ikke en folkeavstemning, men et flertall. Derfor må vi fortsette å forklare hvor viktig EØS-avtalen er for Norge, sa hun videre.

Ber nordmenn handle varer fra Europa

Høyre-lederen sier dagens verdenssituasjon må føre til at Ola og Kari nordmann endrer vanene sine. Hun ber folk kjøpe europeiske varer.

– En sterkere europeisk økonomi vil også styrke forsvarsevnen. Vi kan alle kjøpe europeisk når vi har muligheten til det, tenke gjennom hvor vi drar på ferie og hvilke digitale tjenester vi bruker, sa hun i sin tale til landsmøtet.

Solberg sa at hun kan forstå at mange stusser over at hun ber dem kjøpe europeisk.

– Men til dem vil jeg si – det er alvor nå. Europas tid er nå, og valget mellom frykt og verdighet er vårt.

– Hvis vi virkelig ønsker at Europa skal bestemme sin egen fremtid, og ikke være en brikke for stormaktene, la hun til.

