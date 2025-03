«Partiet»-forfattere klager inn TV 2 til PFU

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

De to Dagbladet-journalistene, som begge har meldt overgang til Nettavisen, varslet før jul i fjor at de ville klage inn flere medier til PFU, men så langt har det bare kommet inn én klage, skriver Medier24.

Gilbrant og Suvatne mener at TV 2-journalistene Lars Joakim Skarvøy og Ingvild Jensen var inhabile da de skrev saker om innholdet i boka. Begge de to TV 2-journalistene hadde skrevet saker om boka, men ble senere erklært inhabile av arbeidsgiveren.

TV 2 har tidligere forklart at det for Skarvøys del var fordi han selv kritiserte deler av boka der han er omtalt, mens for Jensen var det fordi hennes ektemann Eirik Mosveen kritiserte deler av boka der han var omtalt.

Klagen har nettopp blitt tatt opp til behandling, og TV 2 har dermed ikke sendt inn sitt tilsvar ennå.

– De to har jo sagt offentlig at det kommer PFU-klager, så vi er ikke overrasket over den. Vi har nettopp mottatt klagen, så jeg må lese den først og diskutere internt før jeg eventuelt kan kommentere, skriver nyhetsredaktør Karianne Solbrække i en SMS til Medier24.

