Laila Goody og Anders Baasmo spiller Erna- og Sindre-parodier i ny film

– Filmen har klare likhetstrekk med virkeligheten. Den er inspirert av aksjesaken som ble avslørt i 2023, sier filmprodusent Synnøve Hørsdal til Altinget.

I filmen «Ingen kommentar» har Laila Goody rollen som statsminister Alma Solvik, som ligner tydelig på Erna Solberg (H). Anders Baasmo spiller Sondre Bortnes, som har likhetstrekk med Solbergs ektemann Sindre Finnes.

– Vi har brukt fortellingen om aksjesaken som utgangspunkt, men spinner videre på den. Det Erna Solberg og Sindre Finnes har gjort, må de stå for selv. Og filmen trykker dem ikke lenger ned. Vi tror at også de kan le av dette. Mange sier jo at det er en ære å bli karikert. Og som politiker må man ikke være selvhøytidelig, sier Hørsdal.

Filmen har premiere 22. august, kun drøyt to uker før stortingsvalget holdes 8. september.

Hørsdal er ikke redd for å bli kritisert for å bli en aktør mot Høyre med denne filmen.

– Absolutt ikke. Dette er ikke et partipolitisk innlegg, og det er heller ingen grunn til at filmen skal tas til inntekt for én av sidene. Vi tar for oss spinnet i politikken, og det er likt fordelt på begge sider. Men hvis vi kan være med på å skape politisk engasjement, ville det være flott, sier hun.

