Kraftig røykutvikling i Oslo-brann – barnehage evakuert

Operasjonsleder Bjarne Pedersen i Oslo politidistrikt ber folk i nærheten være oppmerksomme på spredningen av røyk.

– Dersom beboere i nærområdet blir rammet av røyken, bør vinduer lukkes, skriver han i politiloggen.

Politiet meldte om brannen klokken 11.07.

Ingen er skadet i brannen, ifølge brannvesenet i Oslo.

Bøler senter barnehage, som ligger i nærheten av der det brenner, er evakuert for å unngå at barn og ansatte eksponeres for røyk. Klokken 12 opplyser politiet at alle barna i barnehagen enten er evakuert til Bøler skole eller blitt hentet av foresatte.

På X skriver Oslo 110-sentral at det brenner i takkonstruksjonen på et garasjeanlegg, men at det ikke skal være spredningsfare.

De er på stedet med mange biler.

– Det brenner fortsatt godt i bygget og taket har kollapset, skriver de klokken 12.03.