Forsvaret planlegger øvelse på «steroider» i 2027

– Vi prøver å få med så mange allierte som overhodet mulig, sånn at det blir en skikkelig god øvelse. Vi føler oss sikre på at dette blir en formidabel øvelse, forteller Bjørnar Aas, prosessleder for fellesøvelser i Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), til Forsvarets forum.

I Trident Juncture-øvelsen i 2018 deltok rundt 50.000 soldater, som er betydelig flere enn årets Joint Viking-øvelse hvor rundt 10.000 soldater fra flere land deltok.

Neste år skal antallet soldater etter planen trappes opp igjen under Cold Response, før Valiant Defender i 2027.

– På mange måter er det Cold Response 2026 på steroider, sier Aas.

USA kommer mest sannsynlig til å stille mannsterke under Cold Response. Øvelsen skal etter planen skje i Indre Troms og Nordland, og den vil også trolig bevege seg inn i Finland, skriver Forsvarets forum.

– Vi har gode indikasjoner på at spesielt amerikanere kommer tyngre i 2026 enn de gjorde i 2025, og vi har fått bekreftet at både britene og nederlenderne kommer med minst like store styrker, sannsynligvis større enn i år.

Forsvarets anslag er at USA vil stille med rundt 3000 soldater og 200–300 personer ved et stort operasjonelt hovedkvarter i Bodø.

