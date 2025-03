Erna Solberg advarer mot aktiv dødshjelp: – Frykter det ikke blir et fritt valg for alle

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Peter Tálos/NTB

– Jeg har vært tydelig på at jeg er imot å tillate aktiv dødshjelp i Norge, sier Solberg til NTB.

Hun frykter at mennesker som befinner seg i svært sårbare situasjoner, vil kunne føle et press til å avslutte livet.

Temaet ventes å vekke debatt på landsmøtet som starter på Gardermoen torsdag ettermiddag.

– Jeg er redd det vil legge press på mennesker i en veldig sårbar situasjon, og at det i realiteten ikke blir et fritt valg for alle. I flere av landene hvor dette har blitt innført, har det raskt glidd ut hvem som tilbys det. Det begynner gjerne med strenge kriterier, men så utvides praksisen etter hvert. Det bekymrer meg, sier Solberg.

Samtidig viser hun forståelse for dem som ønsker muligheten for hjelp til å avslutte livet.

– Jeg har all mulig sympati med de som er alvorlig syke og ønsker dette. Det er et kjempevanskelig spørsmål, sier hun.

Flere forslag, men ikke i programmet

I det endelige programforslaget til Høyre for stortingsvalget 2025–2029 er det ikke nevnt noe eksplisitt om aktiv dødshjelp eller assistert livsavslutning. I stedet vil programkomiteen gå inn for å styrke palliativ pleie, hospicefilosofi og god lindrende omsorg i livets sluttfase.

Likevel er spørsmålet på nytt løftet fram av flere fylkeslag og enkeltpersoner. Tønsberg Høyre foreslår å utrede muligheten for å innføre selvbestemt dødshjelp. Melhus Høyre går enda lenger og ønsker å «legalisere eutanasi for pasienter som ønsker det».

Anita Sollie fra Rana Høyre har også levert et forslag om at Høyre skal åpne for å utrede selvbestemt assistert livsavslutning.

– Saken var oppe på Høyres landsmøte for to år siden, men fikk ikke flertall. Det har skjedd en modningsprosess. Uansett, det skader aldri med mer kunnskap. Det er det vi ber om i Rana Høyre, å si ja til en utredning, uttalte Sollie i et intervju med Rana Blad i forrige uke.

De tre forslagene er ikke tatt inn i det endelige programutkastet slik det foreligger nå, men er tatt med som endringsforslag.

Avvist i 2019 – presset øker

Dette er ikke første gang spørsmålet om aktiv dødshjelp har vært oppe i Høyre. Også på landsmøtet i 2019 avviste partiet klart å åpne for assistert livsavslutning. Den gang ble partileder Erna Solbergs skepsis tillagt betydelig vekt.

Men presset for en ny vurdering øker, også utenfor Høyre. Fremskrittspartiet har allerede tatt inn i sitt partiprogram at de vil tillate aktiv dødshjelp regulert av et strengt lovverk.

På sitt landsmøte for to uker siden vedtok Venstre å utrede det de kaller selvbestemt assistert livsavslutning. SV har fattet et omtrent likelydende vedtak på sitt landsmøte sist helg. Vedtakene har møtt kraftig motstand fra KrF, som har advart mot utviklingen.

– Den debatten skal landsmøtet ta, sier Solberg, som likevel holder fast ved sitt standpunkt.

