Bedriftene venter økt vekst – Norges Bank dropper trolig rentekutt til uka, mener økonomer

Av Steinar Schjetne/NTB

– Prisveksten er langt unna målet, og bedriftene venter noe høyere lønnsvekst i år og neste år enn det Norges Bank har inne i sine prognoser, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov til NTB.

Norges Banks undersøkelse blant bedriftene i Regionalt nettverk ble offentliggjort torsdag formiddag. Den gir et oppløftende bilde av norsk økonomi og næringsliv, trass i økt usikkerhet etter Donald Trumps innsettelse.

Hov peker på at veksten i norsk økonomi holder seg oppe og at kapasitetsutnyttelsen i bedriftene er litt på den høye siden av Norges Banks anslag.

Men det hersker stor usikkerhet for tida. Hov vil ikke være bombastisk om rentebeslutningen, men har landet på at Norges Bank vil avstå fra det planlagte rentekuttet til uka.

Den konklusjonen deler han med sjeføkonom Kjersti Haugland:

– Behovet for et snarlig rentekutt framstår på ingen måte som akutt, og dermed støtter rapporten opp under vår forventning om at Norges Bank velger å holde renten uendret neste uke, skriver Haugland i en epost til NTB.

Større usikkerhet

– En del bedrifter peker på at internasjonale handelskonflikter fører til økt usikkerhet, men få bedrifter tror det vil føre til lavere aktivitet i første halvår, skriver Norges Bank i sammendraget av undersøkelsen.

Det er president Donald Trumps mange og hyppige utspill om ulike tollbarrierer som skaper betydelig usikkerhet både nasjonalt og i verdenshandelen. Det er frykt, blant annet hos regjeringen, for at vi er i starten av en eskalerende handelskonflikt hvor Norge kan bli rammet hardt.

Svarene bedriftene i Norges Banks regionale nettverk gir i forkant av rentemøtet til uka, er en av de viktigste faktorene rentekomiteen legger inn i sine vurderinger av det økonomiske bildet og pengepolitikken framover.

Hov mener også forventningene i bedriftene til at lønnsveksten blir høy – også høyere enn det Norges Bank har liggende inn i gjeldende prognoser – vil bidra til presset i økonomien og holde inflasjonen oppe.

– Jeg tror Norges Bank trenger litt mer tid til å se an utviklingen, sier han.

Venter økt vest

– Bedriftene venter stabil vekst gjennom første halvår av 2025, og forventningene til veksten i første kvartal er litt oppjustert fra forrige runde, skriver sentralbanken.

– Oppbygging av forsvar og høy oppdragsmengde i maritime næringer løfter vekstutsiktene. I tillegg venter bedriftene i varehandelen og tjenesteyting at husholdningene vil få bedre råd, heter det i sentralbankens sammendrag.

Hva gjelder lønnsveksten, anslår bedriftene at den vil bli på 4,4 prosent i år og 3,9 prosent i 2026, noe som trolig vil gi solid økning i kjøpekraften for folk flest.

Samlet er lønnsomheten hos bedriftene bedre enn for ett år siden.

– Kronekursen har styrket konkurransekraften for norske bedrifter, og mange tror det vil bidra til videre oppgang fram mot sommeren, skriver banken.

