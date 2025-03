Åtte av ti tar påskeferien i Norge

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Nordmenn prioriterer å ha ferie. Det handler ikke utelukkende om å reise langt eller gjøre noe unikt hver gang. Vi ser at hele 85 prosent av dem som planlegger påskeferie, oppgir samvær med familie og venner som er hovedformålet, sier fungerende bransjedirektør for reiseliv i Virke, Jessica Bollnert.

I deres undersøkelse Reisepuls svarer 33 prosent av de spurte at de skal ha påskeferie i år. Av disse sier 81 prosent at de planlegger å ta ferien i Norge, som er omtrent en like stor andel som de siste årene.

Av dem som skal tilbringe påsken i Norge, sier 64 prosent at de skal være på hytta.

