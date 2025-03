25 får behandling for skader etter kollisjon mellom bil og buss

Nødetatene ble varslet om ulykken klokken 7.16. I en statusoppdatering fra Sykehuset Innlandet kommer det fram at flere er fraktet til sykehuset på Gjøvik.

– Sykehuset har tatt imot en pasient med alvorlige skader, som overføres til Oslo universitetssykehus, 11 pasienter får behandling ved sykehuset på Gjøvik for moderate skader og øvrige 13 pasienter undersøkes for lettere skader i akuttmottak, skriver sykehusets pressevakt Line Fuglehaug til NTB.

Operasjonsleder Ove Stian Ovrum i Innlandet politidistrikt opplyser til NTB at det trolig var én person i bilen og 25 i bussen.

Alle om bord i bussen er evakuert, opplyser politiet.

– Bussjåføren ivaretas av ambulansepersonell. Skadeomfanget er uavklart, mens det trolig kun er lettere personskader på passasjerene. De er nå tatt over i en annen buss og tas imot på legevakt før de eventuelt sendes videre, sier Ovrum.

Fylkesvei 33 ved Stangstuguhøgda er stengt som følge av ulykken, opplyser Vegvesenet.

– Veien vil bli stengt i lang tid fremover, skriver politiet.

Oppland Arbeiderblad skriver at sykehuset i en melding til sine ansatte varsler at de muligens vil ha behov mer ressurser.

Kort før ulykken på Gjøvik, kom det melding om at det også har vært en alvorlig trafikkulykke på Hadeland rundt 5 mil unna. Der har en bil kollidert med en lastebil, og også der ble det brann i bilen.

– Det er påfallende at to så like ulykker kommer så tett på hverandre, men per nå sees de ikke i sammenheng, sier Ovrum til NTB.