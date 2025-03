Ung mann fengslet i fire uker etter skyting på Stovner

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Siktede er en ung mann i slutten av tenårene. Han er varetektsfengslet i fire uker med besøksforbud, ifølge Avisa Oslo.

Siktede nekter straffskyld.

Den andre siktede, en gutt under 18 år, samtykket tirsdag til varetektsfengsling i to uker.

De to mennene ble pågrepet ikke langt fra åstedet på Stovner T-banestasjon sent mandag kveld, kort tid etter at en mindreårig gutt i tenårene ble skutt og alvorlig skadet.

Siktelsen gjelder drapsforsøk eller medvirkning til det. Politiet utelukket tirsdag formiddag ikke at det kunne komme flere pågripelser. Flere personer ble sett løpende fra stedet etter hendelsen.

Den siktede forklart seg for politiet, bekrefter politiadvokat Carol Johanne Sandbye.

– Hva som er bakgrunnen for hendelsen, er en del av etterforskningen og ikke noe politiet vil kommentere på dette tidspunktet.