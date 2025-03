Til helgen begynner åtte måneders T-banekaos i Oslo

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Årets lengste T-bane-stopp gjelder linje 2 og 3 mellom Borgen og Majorstuen. Her blir det buss for bane fra 28. mars til 3. november, skriver Aftenposten.

Men avvikene begynner allerede nå til helgen. Lørdag og søndag kjører linje 1 kun mellom Frognerseteren og Helsfyr, og linje 4 mellom Vestli og Ryen. Strekningen mellom Ryen og Bergkrystallen blir betjent av buss.

– Vi løfter T-banen, både når det kommer til forutsigbarhet og kvalitet. Vi skal koble på Fornebubanen, oppgradere Majorstuen stasjon og bytte ut et gammelt signalsystem og øke kapasiteten. Det er med andre ord mye å glede seg til på sikt. Det er bokstavelig talt lys i tunnelen. Vi skal gjøre vårt beste for å informere tydelig og godt underveis, og så håper vi på litt tålmodighet fra de reisende i mellomtiden, sier Ruters administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen i en pressemelding.

Fra klokken 18 torsdag 27. mars påvirkes alle T-banens linjer da forberedelsene til påkoblingen av Fornebubanen starter. Fra 28. mars erstattes T-banens linje 2 og 3 med buss mellom Borgen og Majorstuen fram til 3. november. (Illustrasjon: Ruter / handout/NTB)

Avisa Oslo har også omtalt saken.

Neste torsdag, 27. mars, stenger alle linjer fra klokka 18. Det blir satt opp busser der det var mulig. For linje 1, 4 og 5 gjenopptas driften som vanlig dagen etter.

Men for linje 2 og 3 blir det altså brudd helt fram til november. Da kjører ikke disse to linjene mellom Borgen og Stortinget. Det blir buss for bane mellom Borgen og Majorstuen.

Selve Majorstuen kommer også til å være stengt i lange perioder, blant annet 5. juli-10. august. Ruter har lagd et eget interaktivt T-banekart for å hjelpe med å få oversikt.

Debatt: Pengemakta har tatt over Oslo

Les også: Utdanningsetaten i Oslo foreslår å legge ned fem skoler

Les også: Oslo-byråd sier nye elbusser i teorien kan overstyres av kinesisk leverandør