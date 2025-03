Forsker: Skipsbygging i Kina en trussel mot Norge

Den norske handelsflåten inngår som en sentral del av det norske totalforsvaret, altså planene for hvordan det militære og sivile skal samarbeide for å beskytte landet i konflikter og krig. Totalforsvaret er også knyttet til Nato.

– Et av de norske bidragene som har vært ordentlig viktig for alliansen, har vært handelsflåten, sier forsker Ståle Ulriksen ved Forsvarets høgskole til Dagens Næringsliv.

45 prosent bygges i Kina

45 prosent av nye norske utenriksskip bygges nå i Kina.

– Vi må ta dette på alvor. Norge, som er så avhengig av havet, må se på handelsflåten og skipsbygging som en strategisk ressurs. Vi i Vesten har en mye dårligere posisjon nå enn for bare ti år siden, og en vanvittig mye dårligere posisjon enn for 30 år siden.

– På den ene siden er man bekymret for kinesisk spionasje, både E-tjenesten og PST advarer om dette. Samtidig gjør Norge store fremstøt mot kinesisk industri. Det er en dobbeltkommunikasjon og en frakobling som er veldig usunn. Hvis det først smeller, blir det en stor kollaps. Mye større enn den kunne vært, sier han.

Sp vil ha gjennomgang

Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik (Sp) er leder i transportkomiteen på Stortinget. Han sier seg enig med forskeren.

– Norge er en kyst- og havnasjon, og både innenriksfart og handelsflåten er særdeles viktig for Norge og norsk beredskap. Vi kan ikke gjøre oss avhengig av skip fra et land vi ikke har sikkerhetssamarbeid med, sier Gjelsvik til NTB.

Han vil ha en full og umiddelbar gjennomgang av beredskapen i samferdselssektoren i Norge, både når det gjelder transportmidler og infrastruktur.

Samtidig vil han ta grep for å legge til rette for mer skipsbygging i Norge, og viser til at Senterpartiet blant annet har foreslått en forskuddsgarantiordning for norske verft, etter innspill fra næringen.

– Vi kan ikke som land basere oss på å være avhengig av investeringer fra land vi ikke har sikkerhetssamarbeid med og som år etter år blinkes ut av sikkerhetsmyndighetene som land som innebærer den største etterretningstrusselen mot Norge, sier Gjelsvik.

