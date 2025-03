Satser på kvinnehelse: – Nødvendig for at idretten skal bli likestilt

– Selv om vi har drevet med organisert kvinnefotball i nærmere 50 år i Norge, har menstruasjon og hvordan det påvirker fotballspillende jenter rett og slett oppholdt seg i en blindsone.

Ane Eide Kjærås er fagansvarlig for aktivitetesutvikling og jentesatsing i Norges Fotballforbund. (Privat)

Det sier fagansvarlig for aktivitetsutvikling og jentesatsing i Norges Fotballforbund (NFF), Ane Eide Kjærås.

Nylig lanserte NFF derfor «Menstruasjonsguiden» i samarbeid med Norges idrettsforbund (NIF). Prosjektet har som mål å skape mer åpenhet rundt mensen og pubertet, og skal være del av en større samtale rundt kvinnehelse i fotballen.

For eksempel oppfordrer de til temakvelder, individuell tilpasning, farget shorts, mens-kit, og tilgang på toalett, bind og tamponger.

– Majoriteten er mannlige trenere

Bare 27 prosent av kvinnelige utøvere har snakket med treneren sin om menstruasjon, ifølge tidligere langrennsløper og førsteamanuensis ved Nord Universitet, Guro Strøm Solli. Årsakene er blant annet at temaet oppleves som tabubelagt eller ukomfortabelt, og at treneren er mann eller mangler kunnskaper om temaet.

Derfor har menstruasjonsguiden to målgrupper: spillerne selv og trenerne deres.

– Vi ønsker at man skal løfte temaet, at det skal bli en dialog, at det er mulig å ta opp. Majoriteten av dem som er trenere for jenter i ungdomsfotball er menn, som kanskje ikke umiddelbart tenker på dette. Målet er å gi dem et støtteverktøy.

I 2022 ble Lise Klaveness ansatt som Norges Fotballforbunds første kvinnelige leder. Kjærås tror likevel ikke at det er eneste årsak til at mensen kom opp på agendaen.

– Dette er kunnskap som har vært tilgjengelig en stund, men som til nå kanskje har vært tatt i bruk mest i toppidretten, hvor man ofte jobber med å få marginene på riktig side. Men dette påvirker jo veldig mange i breddefotballen også, særlig unge jenter i puberteten som skal komme på plass i en «ny» kropp og menstruasjonssyklus.

---

Dette er målet med menstruasjonsguiden:

Gjøre fotballhverdagen bedre for jenter som spiller fotball.

Øke kunnskapen og forståelse om kvinnekroppen.

Bryte tabu og øke åpenhet for å snakke om mens.

Hjelpe klubber og trenere til å ta nødvendig hensyn.

Kilde: NFF

---

– Nødvendig for at idretten skal bli mer likestilt

– Dette er et steg i riktig retning, og kanskje til og med litt etterlengtet, sier Mina Bell Folland (19).

Hun spiller i toppserien for Røa Fotball Elite, og er i målgruppen for initiativet.

– Jeg kjenner mange, i hvert fall yngre jenter, som kan synes at det er vanskelig å ta opp – særlig med mannlige trenere. Menstruasjon er det mest naturlige i verden, så at det blir mer normalisert og mindre tabu, er veldig viktig.

Folland håper at økt kunnskap og åpenhet kan bidra til å gjøre små, men viktige endringer.

– Det er ikke bare viktig for enkeltutøvere, men også nødvendig for at idretten skal bli mer likestilt, og prestasjonsoptimalisert for kvinner. Det er så viktig at det blir tatt på alvor for at vi skal ha like gode forutsetninger som menn for å prestere vårt beste. Sånne små tiltak kan føre til at vi får en bedre hverdag og bedre forutsetninger for å prestere, sier hun.

Toppserien i fotball 2025: Portretter av Røa Mina Bell Folland spiller i toppserien for Røa Fotball Elite. (Fredrik Varfjell)

Nye drakter etter menstruasjonsbekymring

Dette er ikke første gang kvinnehelse og mensen har blitt et tema i norsk fotball.

I 2023 oppsto debatten rundt fotballkvinnenenes hvite shortser, som følge av at flere spillere var bekymret for å blø gjennom shortsene når de hadde menstruasjon, skriver NTB.

En studie gjort samme år av professor Alex Krumerved ved Høyskolen i Molde viste at kvinner tapte et tredjedels poeng for hver kamp de spilte i hvit shorts. Studien undersøkte også menn som spiller i hvit shorts, men fant ingen effekt hos dem, ifølge NRK.

Debatten endte med at det norske kvinnelandslaget til slutt fikk velge mellom shorts i rødt, hvitt eller blått, med innebygd teknologi som skulle hindre lekkasje og blødning, ifølge NTB. Også det danske fotballandslaget fulgte i deres fotspor, og droppet sine hvite shortser til fordel for røde.

Utarbeider tilsvarende guider

Kjærås forteller at det for NFF nå vil være viktigst å få menstruasjons-guiden ut til trenere og spillere i de drøyt 1000 fotballklubbene som har jentelag.

Parallelt vil Norges idrettsforbund (NIF) utarbeide en tilsvarende menstruasjonsguide som kan tas i bruk i andre idretter, forklarer hun.

