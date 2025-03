Rødgrønt flertall: Dette er Aps nye velgere

Ap er det eneste partiet som ser 20-tallet på Opinions ferske meningsmåling for FriFagbevegelse og Dagsavisen.

Dermed beholder Jonas Gahr Støre & co. sin posisjon som Norges suverent største parti for andre måned på rad.

– Alle piler peker i retning av et parti som har mye høyere tillit blant velgerne enn bare for noen måneder siden, sier Johannes Bergh, valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, til FriFagbevegelse.

På marsmålingen har Ap 25,8 prosent av velgerne i ryggen. Det er en liten tilbakegang fra februar, men Ap er likevel det eneste partiet som har vunnet oppslutning de siste månedene.

Støre er mer populær

Kontrastene fra de sterke kreftene som tidligere i vinter jobbet for at statsminister og partileder Jonas Gahr Støre skulle gå av etter krisemålinger er enorme.

Tidligere Nato-sjef Jens Stoltenberg sin tilbakekomst til norsk politikk har gjort underverker for Ap. Det er gode nyheter for et parti som for første gang på 25 år har alle statsrådene i regjeringen.

– Mange av de som har stemt på Ap, eller har vurdert å stemme på oss nå, sier at de vil stemme på oss ved høstens valg. Vi skal jobber hver dag for å levere trygghet og nye løsninger for Norge, sier nestleder Jan Christian Vestre.

Johannes Bergh lar ikke Stoltenberg få all æren, og presiserer at Støres popularitet har økt.

– Han har vist lederskap og styrket sin troverdighet, understreker Bergh.

Valgforskeren peker på at Støre ga finansministerjobben til Stoltenberg, sto hardt på beslutningen om EU-direktivene og det at han lanserte regjeringens nye Norgespris.

Det siste går ut på at alle skal få tilbud om strøm til en fast pris, som skal være 40 øre per kilowattime (uten merverdiavgift). Avtalen gjelder både for hjem og hytter.

(FriFagbevegelse)

Få fra borgerlig side

Aps problem er at partiet i liten grad klarer å mobilisere velgere fra høyresiden. Partiet tar i hovedsak 2021-velgerne fra rødgrønn side dersom det hadde vært stortingsvalg i morgen.

Flest velgere tar Ap fra SV (17 prosent), Sp (16 prosent) og MDG (14,9 prosent). Dette er velgere fra partier som allerede har pekt på ham som statsminister.

Ap sliter med å få velgere til bytte side, det vil si fra partier som ønsker en annen regjering. Svært få 2021-velgere kommer nemlig fra Høyre (6,3 prosent) og Frp (0,7 prosent).

– Jeg tror årsaken er at folk ser at denne regjeringen fører en klar venstresidepolitikk. Og at Ap ikke er et alternativt for folk som vil ha ny politikk, sier Høyre-leder Erna Solberg til FriFagbevegelse.

Bergh bekrefter også at Aps nåværende posisjon i stor grad skyldes overganger fra de andre rødgrønne partiene.

– Det er verdt å nevne at Ap mistet velgere til Høyre i perioden etter 2021-valget, men at en del av dem har kommet tilbake til partiet nå, sier Bergh.

Mobiliserer tvilerne

Det nye fra februar er at Ap har klart å mobilisere hjemmesitterne.

Målingen viser også at Ap sanker flest velgere fra de som har sittet på gjerdet, og i perioden fra januar til mars har velgerlojaliteten gjort et byks oppover – fra 56 prosent til 62 prosent.

Sp, som gikk ut av regjeringen 30. januar, er det partiet som har lekket mest til borgerlig side siden 2021-valget.

Nå stemmer hver fjerde Sp-velger fra 2021 på enten Høyre eller Frp.

– Dette er en utvikling vi kan like. Det kan se ut som om vi sakte, men sikkert jobber oss oppover. Norge trenger en ny regjering til høsten, og vi skal snakke om våre løsninger for å få det til, sier Erna Solberg.

Det innebærer blant annet å løfte verdiskapingen for å få råd til den store styrkingen av Forsvaret.

---

Fakta

Opinions barometer for mars er basert på 1000 telefonintervjuer i perioden 10. mars til 12. mars 2025.

79 prosent har avgitt svar om partipreferanse. Dette tilsvarer 785 respondenter.

Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer som varierer mellom 1,4 og 3,1 prosent, avhengig av prosentresultatets størrelse.

---

Knapt flertall

I februar fikk rødgrønn side flertall på disse målingene for første gang siden september 2022. Historien gjentar seg nå.

Flertallet er imidlertid ikke bare skjørt fordi det er med knapp margin (86 mandater). Det fordrer også et samarbeid mellom alle partiene på rødgrønn side.

– SVs gode måling er også en forklaring på det rødgrønne flertallet. Partiet holder stand, til tross for velgerlekkasjen til Ap, sier Johannes Bergh.

For Frp har perioden siden nyttår vært en nedtur – fra 26,6 prosent i januar til 19,7 prosent nå.

– Ja, Frp er svekket, men gjør det fremdeles rimelig bra, sier Bergh, og oppsummerer omveltningene i regjeringen med Sps brudd og det faktum at Stoltenberg er tilbake, med at det nesten er dødt løp mellom blokkene.

Frp-leder Sylvi Listhaug synes marsmålingen er god sett med partiets øyne.

– Målingen viser at mange vil ha en ny politisk kurs der vi stanser sløsingen på innvandring, lite treffsikker bistand, ulønnsomme klimasubsidier og byråkrati, sier hun.

(FriFagbevegelse.no)

Les også: AUF-leder Gaute Skjervø: – Det er viktig å skjære gjennom politikkens bullshit (+)

Les også: Ett skritt nærmere storstreik